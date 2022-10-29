Оккупанты обстреляли из системы "Ураган" прибрежную зону Каховского водохранилища

На юге Украины враг применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и ударные дроны для ударов по позициям ВСУ и близлежащим территориальным общинам.

В течение боевого дня 28 октября российские оккупанты 8 раз атаковали авиацией позиции ВСУ на юге Украины, а также освобожденные в начале октября населенные пункты Бериславского района. Кроме того, враг использовал реактивную и ствольную артиллерию, минометы и ударные дроны.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

В сообщении говорится, что оккупанты нанесли минометные удары по портовой акватории Очакова. Обошлось без человеческих потерь.

“Также [враг] держит в напряжении Никопольщину. По Марганецкой общине ударил из "Урагана". Реактивные снаряды попали в прибрежную зону водохранилища. Без потерь и разрушения инфраструктуры”, – сообщили украинские военные.

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В ОК "Юг" отметили, что на правый берег Днепра оккупанты доставили очередную партию мобилизованных российских военнослужащих.

Кроме того, недалеко от Херсона россияне дали местным жителям двое суток на выселение из собственных помещений и эвакуацию. На пути к временно оккупированному Крыму установлены дополнительные блокпосты, где проводится тщательный осмотр и проверка гражданских.

В ответ на агрессивные действия врага украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертыванию систем противовоздушной обороны и опорному пункту в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах.

В течение боевого дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач.

Потери врага составляют:

34 военных;

военных; 2 реактивные системы залпового огня "Град";

реактивные системы залпового огня "Град"; 4 танка;

танка; 3 миномета 120-мм калибра;

миномета 120-мм калибра; 1 самоходная пушка "Гиацинт" и прицепная гаубица.

Еще 4 артиллерийские установки и 1 вражеский танк повреждены. А в Бериславском и Николаевском районах уничтожены 3 склада боеприпасов.

Напомним, что у Каховской ГЭС вечером 28 октября прогремели мощные взрывы.

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