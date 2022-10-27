Оккупанты обстреляли из "Смерча" Запорожье: что известно

В ночь на 27 октября российская армия атаковала окраины Запорожья. По предварительной информации, оккупанты использовали три снаряда реактивных систем залпового огня "Смерч".

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадавших нет. Разрушений испытал объект инфраструктуры. Возник пожар. Ее удалось вовремя ликвидировать спасателям.

"Оккупант имеет целью уничтожить все. Оставить нас без света, воды, газа, отопления. Но это ему не удастся, потому что враг уже обречен", — подчеркнул руководитель ОВА.

К слову, во время тревоги ночью в городе раздался взрыв.

Как сообщалось, в Запорожской области фиксируют случаи дезертирства "мобиков". В Генштабе подчеркивают, что они находятся в "душевном смятении" по поводу того, что они здесь делают.

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