Оккупанты обстреляли Калиновское в Херсонской области, есть жертвы

Оккупанты обстреляли Калиновское в Херсонской области, есть жертвы

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется.

Российские военные обстреляли пгт. Калиновское в Херсонской области. Есть погибший, полная информация о травмированных и поврежденной инфраструктуре уточняется.

Об этом говорится на странице Херсонской областной прокуратуры Facebook.

По данным следствия, 31 марта 2022 года вооруженные силы РФ произвели артиллерийский обстрел пгт. Калиновкое. В результате атак от осколочного ранения погиб мирный житель. Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется.

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты", – говорится в сообщении.

Ранее Генштаб сообщил, что российские захватчики продолжают блокировать Харьков и пытаются захватить всю Херсонскую область.

Читайте также: