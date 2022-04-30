Оккупанты обстреляли Камышеваху: разрушены школа и многоквартирный дом — ОВА

Днем 30 апреля россияне обстреляли Камышеваху в Попаснянской громаде в Луганской области.
Российские захватчики сегодня, 30 апреля, обстреляли поселок городского типа Камышеваху в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельсовета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, где еще не эвакуировались двое жителей.
Информация о жертвах уточняется. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек.
Напомним, в Попасной нашли один пустой автобус со следами крови, о другом ничего неизвестно.
Читайте также:
- В Херсоне оккупанты обстреляли специализированный спортзал для настольного тенниса: фото последствий
- За сутки в Донецкой области оккупанты убили 4 мирных жителей, среди них – ребенок
- В Харькове оккупанты нанесли удар по больнице и жилым многоэтажкам: есть пострадавшие