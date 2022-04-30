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Оккупанты обстреляли Камышеваху: разрушены школа и многоквартирный дом — ОВА

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Оккупанты обстреляли Камышеваху: разрушены школа и многоквартирный дом — ОВА

Днем 30 апреля россияне обстреляли Камышеваху в Попаснянской громаде в Луганской области.

Российские захватчики сегодня, 30 апреля, обстреляли поселок городского типа Камышеваху в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельсовета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, где еще не эвакуировались двое жителей.

Информация о жертвах уточняется. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек.

Напомним, в Попасной нашли один пустой автобус со следами крови, о другом ничего неизвестно.

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