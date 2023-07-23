Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр: сгорел Дворец культуры (фото)

Погибших и раненых нет.

Сегодня, 23 июля, армия РФ обстреляла Часов Яр кассетными боеприпасами. Из-за обстрела начался пожар во Дворце культуры, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку оккупанты не прекращали стрелять. К счастью, обошлось без жертв", — написал Кириленко.

На месте обстрела

По его данным, здание заведения сгорело, также уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи – пищевые наборы, бытовая химия и медицинское оборудование.

Напомним, россияне в очередной раз обстреляли Одессу — попали в дома и храм. Есть погибший и пострадавшие. Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 из 19 воздушных целей над Одесской областью.

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