Оккупанты обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: ранен иностранный волонтер

Повреждены десятки домов, школа и предприятие.
В четверг, 16 марта, захватчики обстреляли Константиновку из "Ураганов" кассетными боеприпасами. Ранены шесть гражданских жителей. Среди них – иностранный волонтер.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Повреждение разной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие", — отметил он.
Константиновка страдает от вражеских обстрелов. Россияне стряпают по городу, держа его в постоянном терроре, добавил Кириленко.
Ранее мы сообщали, что сиали сильнее обстреливать Константиновку, расположенную в 25 километрах от Бахмута. Несколько дней назад город подвергся сильнейшему обстрелу с 2014-го года.