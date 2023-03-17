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Оккупанты обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: ранен иностранный волонтер

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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7
Время на прочтение
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Оккупанты обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: ранен иностранный волонтер

Захватчики обстреляли Донбасс кассетными боеприпасами / Фото: Донецька ОДА

Повреждены десятки домов, школа и предприятие.

В четверг, 16 марта, захватчики обстреляли Константиновку из "Ураганов" кассетными боеприпасами. Ранены шесть гражданских жителей. Среди них – иностранный волонтер.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Повреждение разной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие", — отметил он.

Константиновка страдает от вражеских обстрелов. Россияне стряпают по городу, держа его в постоянном терроре, добавил Кириленко.

Ранее мы сообщали, что сиали сильнее обстреливать Константиновку, расположенную в 25 километрах от Бахмута. Несколько дней назад город подвергся сильнейшему обстрелу с 2014-го года.

Такого обстрела не было за 9 лет войны - репортаж из расстрелянной Константиновки

Такого обстрела не было за 9 лет войны - репортаж из расстрелянной Константиновки

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Дата публикации
Просмотры
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