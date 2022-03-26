Оккупанты обстреляли Красногоровку кассетными боеприпасами

Местных просят не подходить к боеприпасам.

Жилищный сектор Красногоровки Донецкой области российские войска обстреляли кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает Telegram-каналы Нацполиции.

"Враг нанес удар с реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы. Если увидели кассеты, не подходите – они могут сдетонировать в любой момент", – говорится в сообщении.

В настоящее время полиция оцепила опасный район посреди улиц в частном секторе. Взрывотехники работают над обезвреживанием кумулятивных боевых элементов.

Напомним, на Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам.

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