Оккупанты обстреляли Лозовую на Харьковщине: попали в учебное заведение (фото)

Хотя в течение минувшей ночи обстрелы самого Харькова не зафиксированы, но враг атаковал Лозовую. Однако около 03:00 российские войска нанесли удар по городу. В результате атаки РФ есть прямое попадание в объект образования. В результате произошел пожар. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Об этом 13 сентября сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Впрочем, за прошедшие сутки российская армия массированно обстреляла Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, 12 сентября только в Харькове погиб один человек, а шесть жителей получили ранения. Кроме того, один человек ранен в Изюмском районе. В Харьковском районе еще двое раненых, один из них взорвался на мине в Русских Тишках. В Купянском районе от вражеских атак двое гражданских погибли.

В ОВА подчеркивают, что на освобожденных территориях продолжают фиксировать военные преступления оккупантов. Кроме того, остается высокой минной опасности. "Наши военные, полиция, ГСЧС принимают меры по возвращению на эти территории мирной жизни", — подчеркнул глава области Олег Синегубов.

Фото: Олег Синєгубов

Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковской области. Отмечается, что российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены предоставить приоритет экстренным оборонным действиям.

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