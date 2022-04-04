Оккупанты обстреляли Луганщину из минометов: погибли два волонтера

Одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой.

Российские оккупанты из минометов обстреляли Новодружеск в Луганской области. В результате погибли два волонтера, которые занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ежедневно, несмотря на вражеский огонь, приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина", — рассказал Гайдай.

По его словам, одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался обстрел города.

Напомним, что в Луганской области пушки врага не умолкают ни днем, ни ночью. Оккупанты продолжают бить по критической гражданской инфраструктуре. Как следствие, около 100 тысяч жителей области без электричества. Воды нет в Рубежном, Попасной и Северодонецке. Еще 36 населенных пунктов, а это более 130 тысяч абонентов – отрезаны от газоснабжения.

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