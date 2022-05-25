Оккупанты обстреляли Луганскую область: погибли шесть мирных граждан

В Луганской области в результате обстрелов российскими оккупантами погибли шесть мирных граждан.
Еще восемь получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Из-за вражеских обстрелов произошли разрушения в Северодонецке, Новодружеске, Врубовке, Тошковце, Камышевахе, Золотом, Екатериновке, Горном. Количество разрушений и поврежденного имущества сейчас сосчитать сложно.
“Жителям Лисичанска спасатели подвезли 1,5 тонны питьевой и 32 тонны технической воды, продукты питания. Продолжаются работы по разбору завалов, тушению пожаров и разминированию территорий”, — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что на Донбассе оккупанты наступают по всем направлениям и пытаются прорвать украинскую оборону.
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