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Оккупанты обстреляли Львовскую область из Черного моря: детали

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Оккупанты обстреляли Львовскую область из Черного моря: детали

Иллюстрация / Фото: Александр Луценко, ТСН.ua

Российские оккупанты нанесли удар по Львовщине утром 15 мая с Черного моря.

Оккупанты запустили крылатые ракеты, скорее всего, из подлодок. Впрочем, украинские защитники умело уничтожили вражескую технику.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад".

"Утром, 15 мая, из акватории Черного моря, оккупантами нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры. Запуск крылатых ракет производился, вероятно, с подлодок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожили две крылатые ракеты оккупантов.

"Вместе к победе!", — добавили в ДК "Запад".

Напомним, что российские оккупанты утром 15 мая обстреляли ракетами Львовскую область. Они попали в один из военных инфраструктурных объектов.

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