Оккупанты обстреляли людей, которые ждали "гуманитарку" в Торецке (фото)

Российские войска устроили минометный обстрел Торецка в Донецкой области 30 ноября, во время которого ранили трех человек, ожидавших гуманитарной помощи.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным прокуратуры, в четверг в 10:30 российские окккупанты совершили, вероятно, минометный обстрел Торецка и попали в жилой квартал.

"От попадания средств поражения получили телесные повреждения трое гражданских, которые пришли получить гуманитарную помощь в админздание", – отмечается в заявлении.

С осколочными ранениями в больницу были отправлены 86-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 63 и 34 лет. Последний находится в тяжелом состоянии.

Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрела Торецка 30 ноября / Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, 26 ноября российская армия устроила три удара по Торецку и попала по многоквартирному жилому дому. Были повреждены другие жилые дома, медицинское учреждение, магазин и пострадали люди.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Авиаудар по Торецку: люди оказались под завалами!

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