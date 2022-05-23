Оккупанты обстреляли магистральный газопровод, без газа остались вся Донецкая и Луганская области

Оккупанты обстреляли магистральный газопровод, без газа остались вся Донецкая и Луганская области

Российские войска обстреляли магистральный газопровод, транспортировавший газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 23 мая подача природного газа прекращена.

Специалисты не могут возобновить газоснабжение потребителям из-за активных боевых действий оккупантов, другие варианты транспортировки отсутствуют.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

"В настоящее время поврежденный участок газопровода локализован, но выполнение восстановительных работ и возобновление транспортировки газа невозможны из-за активных боевых действий. Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы обезопасить себя, жителям Донецкой и Луганской областей необходимо руководствоваться рекомендациями региональных операторов распределительных сетей.

В ГТС Украины отметили, что их сотрудники остаются на территории регионов и находятся на постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первом случае начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска на Донбассе пытаются прорвать оборону и бьют из артиллерии. Также враг проводит разведку и создает условия для возобновления наступления.

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