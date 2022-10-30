Оккупанты обстреляли морские торгово-транспортные пути Днепро-Бугского лимана

На юге Украины для обстрелов позиций ВСУ и близлежащих территориальных громад враг применял авиацию, РСЗО, ствольную артиллерию, минометы и танки.

В течение боевого дня 29 октября противник совершил 6 авиационных ударов по точкам развертывания ПВО, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ на южном фронте.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг"

Враг продолжал обстреливать морские торгово-транспортные пути Днепро-Бугского лимана, в том числе из РСЗО "Град".

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Из тяжелой артиллерии и РСЗО дважды обстреляна освобожденная в октябре Трифоновка. Без потерь и разрушений.

Украинская авиация ответила 10 авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.

По подтвержденным результатам, в течение дня российские оккупанты понесли следующие потери:

57 военных;

военных; 1 самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона"; 2 самоходные гаубицы — "Акация" и "Мста-С";

самоходные гаубицы — "Акация" и "Мста-С"; 2 гаубицы — "Д-20" и "Мста-Б";

гаубицы — "Д-20" и "Мста-Б"; 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса — "Тунгуска" и "Панцирь-С1";

зенитных ракетно-пушечных комплекса — "Тунгуска" и "Панцирь-С1"; 1 танк;

танк; 3 единицы автобронетехники.

Также поврежден еще 1 танк и 3 единицы авто-бронетехники.

Украинские военные отметили, что под предлогом проведения подготовки к обороне Новой Каховки оккупанты проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, расположенных на побережье реки Днепр. Такие мероприятия проходят также в других населенных пунктах правобережья.

Напомним, у ВСУ теперь есть преимущество в дальности и точности наведения артиллерии, ракет и беспилотников на юге Херсонской области, позволяющее уничтожать то, что было критически важным активом России.

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