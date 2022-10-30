Оккупанты обстреляли морские торгово-транспортные пути Днепро-Бугского лимана

На юге Украины для обстрелов позиций ВСУ и близлежащих территориальных громад враг применял авиацию, РСЗО, ствольную артиллерию, минометы и танки.
В течение боевого дня 29 октября противник совершил 6 авиационных ударов по точкам развертывания ПВО, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ на южном фронте.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг"
Враг продолжал обстреливать морские торгово-транспортные пути Днепро-Бугского лимана, в том числе из РСЗО "Град".
Из тяжелой артиллерии и РСЗО дважды обстреляна освобожденная в октябре Трифоновка. Без потерь и разрушений.
Украинская авиация ответила 10 авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.
По подтвержденным результатам, в течение дня российские оккупанты понесли следующие потери:
- 57 военных;
- 1 самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона";
- 2 самоходные гаубицы — "Акация" и "Мста-С";
- 2 гаубицы — "Д-20" и "Мста-Б";
- 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса — "Тунгуска" и "Панцирь-С1";
- 1 танк;
- 3 единицы автобронетехники.
Также поврежден еще 1 танк и 3 единицы авто-бронетехники.
Украинские военные отметили, что под предлогом проведения подготовки к обороне Новой Каховки оккупанты проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, расположенных на побережье реки Днепр. Такие мероприятия проходят также в других населенных пунктах правобережья.
Напомним, у ВСУ теперь есть преимущество в дальности и точности наведения артиллерии, ракет и беспилотников на юге Херсонской области, позволяющее уничтожать то, что было критически важным активом России.
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