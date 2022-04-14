Оккупанты обстреляли населенные пункты в Сумской области: один из снарядов залетел прямо в частный дом (фото)

Это первая серьезная провокация в области за последние дни.
Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области. Несколько частных домов повреждены.
Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
По его словам, один из снарядов залетел прямо в дом местных жителей.
"Несколько часов назад произошли обстрелы нескольких населенных пунктов Сумской области. Есть поврежденные частные дома. Это первая серьезная провокация за последние дни. Они со своей территории обстреляли", — сказал Живицкий.
Глава Сумской ОВА в Телеграмме сообщил также об обстреле поселка Большая Писаревка.
Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Сумской областью есть войска оккупантов, однако власти уверяют, что местным жителям сейчас эвакуироваться с территории региона не нужно.
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