Оккупанты обстреляли населенные пункты в Сумской области: один из снарядов залетел прямо в частный дом (фото)

Это первая серьезная провокация в области за последние дни.

Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области. Несколько частных домов повреждены.

Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, один из снарядов залетел прямо в дом местных жителей.

"Несколько часов назад произошли обстрелы нескольких населенных пунктов Сумской области. Есть поврежденные частные дома. Это первая серьезная провокация за последние дни. Они со своей территории обстреляли", — сказал Живицкий.

Глава Сумской ОВА в Телеграмме сообщил также об обстреле поселка Большая Писаревка.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Сумской областью есть войска оккупантов, однако власти уверяют, что местным жителям сейчас эвакуироваться с территории региона не нужно.

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