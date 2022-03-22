Оккупанты обстреляли населенные пункты в Житомирской области: уничтожены и повреждены более 10 домов

Оккупанты обстреляли населенные пункты в Житомирской области: уничтожены и повреждены более 10 домов

Погибших и травмированных нет.

Оккупанты 21 марта обстреляли населенные пункты в Житомирской области, в результате чего уничтожены 3 и повреждены 10 частных жилых домов и 2 хозсооружения.

Об этом сообщает ГСЧС.

"21 марта в Житомирской области, в результате вражеского обстрела территории Коростенского района, в двух населенных пунктах Малинской общины уничтожено 3 и повреждено 10 частных жилых домов и 2 хозяйственных сооружения", — говорится в сообщении.

Указывается, что погибших и травмированных нет. Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ на месте происшествий работали спасатели 13 ДПРЧ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 22 марта от рук россиян погибло 117 детей.

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