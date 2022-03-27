Оккупанты обстреляли населенный пункт Днепропетровщины кассетными бомбами (фото)

Есть ли пострадавшие, не сообщается.

Оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы против одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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По данным следствия, 27 марта вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запретными кассетными боеприпасами.

На месте происшествия правоохранители и работники взрывотехнической службы изъяли фрагменты ракеты. Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется.

Отмечается, что какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют. Такие действия России угрожают жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрещении кассетного оружия.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

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