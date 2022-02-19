Оккупанты обстреляли насосную станцию: в Донецкой области часть населенных пунктов осталась без воды

Оккупанты обстреляли насосную станцию: в Донецкой области часть населенных пунктов осталась без воды

Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

В Донецкой области из-за обстрелов оккупантов пришлось остановить подачу воды на четыре фильтровальные станции.

Об этом сообщает КП "Компания "Вода Донбасса".

Там отметили, что 19 февраля насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода была в зоне обстрела оккупантов, боеприпасами повреждены два трансформатора.

"Остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую (водоснабжение населенных пунктов — города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Курахивка, Гострый, Цукурино, села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымские №1, №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым)", — говорится в сообщении.

facebook/Павел Кириленко

Коммунальщики обследуют повреждения и готовятся к восстановительным работам. Там добавили, что фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что без воды остались Покровск, Мирноград, Угледар, Селидово, Новогродовка, Горняк, Курахово, Доброполье, Родинское, Белецкое, Белозвезда, Новодонецкое, Новотроицкое, Владимировка, Волноваха, а также оккупированные Докучаевск и Оленевка.

"Таковы последствия сегодняшнего обстрела оккупантами насосной станции Первого подъема Южно-Донбасского водопровода, расположенной в районе поселка Васильевка, на линии столкновения с временно оккупированной территорией. Обстрел произошел ночью, около трех часов. При предварительном осмотре оборудования станции обнаружено трансформаторы", – сообщил Кириленко.

facebook/Павел Кириленко

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