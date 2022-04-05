Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли дети: утренняя сводка штаба

В настоящее время россияне атакуют на Донбассе, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Российские кафиры перегруппируют войска и сосредоточивают усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины, чтобы полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 апреля.

Север

Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Сиверщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Оккупанты завершили передислокацию войск Центрального военного округа с территории Украины.

Эти подразделения, после восстановления боеспособности, перебросят в Валуйки (Белгородская область РФ) и включат в состав наступательных группировок войск.

Колонны вооружения и военной техники двигаются по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть самолетов и вертолетов воздушно-космических сил РФ перебазирована с аэродромов Беларуси в Россию.

Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступления, а также попытке окружения группировки Объединенных сил.

Российские захватчики пополняют запасы продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Слобожанщина

Россияне продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

В направлении Славянск враг пытается восстанавливать наступление. В направлении на Барвенково захватчики получили частичный успех, продвинулись на 7 км, взяли под контроль населенный пункт Бражковка. Также враг наступал в направлении населенного пункта Сулиговка, успеха не имел.

Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец оккупанты пытаются отремонтировать мост в Изюме.

Донбасс

На Донецком и Луганском направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива, враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры.

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасное, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка второй противник проводил штурмовые действия, успеха не имел.

Российские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю.

Юг

На Поденнобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии, чтобы захватить Александровку. Россияне имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВСУ.

Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Под вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Потери оккупантов

Оккупационные войска продолжают нести потери. Они испытывают большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.

Личный состав противника деморализован. Увеличиваются случаи дезертирства и отказа военнослужащих в РФ участвовать в войне на территории Украины.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

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