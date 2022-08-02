Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300 и "Смерчами": повреждено общежитие вуза

Армия российских оккупантов не прекращает наносить удары по Николаеву и области.

В ночь на 2 августа после 01:00 и около 04:00 оккупанты обстреляли два района города. Один подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", а другой — ракетами типа С-300.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОВА.

Отмечается, что в результате атаки армии РФ повреждено общежитие одного из университетов. В момент попадания в помещении находился охранник здания. Муж получил ранение. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Кроме того, россияне повредили жилые дома. Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар продовольственного магазина.

Николаевский район

Вчера, 1 августа, около 14:30 в пос. Котлярево Шевченковской общины в результате вражеских обстрелов возник пожар. Загорелись жилые помещения и хозяйственные постройки. В результате обстрелов в ночь на 2 августа села Галициново Галицыновской громады поврежден объект инфраструктуры.

Баштанский район

Вечером, 1 августа, в 17:00 обстрелов подверглось село Широкое Широковской общины. Попадания были по огородам местных жителей и дорогам села. Ночью 2 августа около 01:30 россияне обстреляли территорию возле села Явкино Баштанской общины. Повреждена линия электропередач. В настоящее время часть населенного пункта обесточена.

На территории и близлежащих населенных пунктах Березнеговатской громады продолжаются обстрелы. Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отмечают в ОВА.

Как сообщалось, в Херсонской области российские оккупанты обстреляли автобус. В результате погибли и ранены. Погибли трое, ранены пять мирных жителей.

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