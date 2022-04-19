Оккупанты обстреляли Николаев: разрушены жилые дома, шиномонтаж и автоцентр

Российские войска хаотично обстреляли Николаев
В Николаеве в результате российских обстрелов были разрушены жилые дома, офисы, магазины и другие здания.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Жилые дома, сервис шиномонтажа, автоцентр, электроопора, офисы и магазины – вот такие "военные" объекты попали под обстрелы", – отметил глава города.
Во время обстрелов были ранены два человека, обошлось без погибших. Сейчас на местах работают чрезвычайники и коммунальщики.
"Утром объехал все эти локации. Все починим и приведем в порядок", – заверил Сенкевич.
Ранее сообщалось, что ночью 19 апреля в Николаеве две ракеты российских оккупантов прилетели на территорию зоопарка.
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