Оккупанты обстреляли Николаевскую область: есть жертвы

В ночь на 26 мая погибли два человека, еще два получили ранения из-за обстрелов россиян Николаевской области.

Кроме того, есть разрушения в результате обстрелов.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По информации ведомства, один человек погиб из-за обстрелов поселка Первомайское, другой — в одном из населенных пунктов Березнеговатской общины. Среди травмированных - житель села Солончаки Куцурубской общины и житель Березнеговатской общины.

Российские войска также повредили четыре объекта социальной и административной инфраструктуры в Солончаках, в селе Котлярево повредили магазин и жилой дом, а также разрушили и повредили жилые дома на территории Широковской громады.

Напомним, в Луганской области 25 мая российские оккупанты обстреляли девять населенных пунктов. Из-за обстрелов горели дома, квартиры, финучреждения.

Бои за Луганщину: оккупанты захватили уже 90% области

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