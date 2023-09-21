Оккупанты обстреляли Никополь: есть раненые и многочисленные разрушения (фото)

После атаки правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Российские войска обстреляли из артиллерии Никополь на Днепропетровщине в ночь на 21 сентября, ранив троих человек.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, российские оккупанты устроили артиллерийский обстрел Никополя. В результате атаки пострадали трое местных жителей и сейчас они находятся в больнице.

Из-за вражеских обстрелов в Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили мирных жителей, газопроводы и линии электропередач.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями фиксируют очередное военное преступление России. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрела Никополя в ночь на 21 сентября / Фото: Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

Последствия обстрела Никополя в ночь на 21 сентября / Фото: Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

Последствия обстрела Никополя в ночь на 21 сентября / Фото: Facebook / Днепропетровская обласная прокуратура

Ракетная атака по Украине 21 сентября

Напомним, Россия устроили массированную атаку по Украине крылатыми ракетами ночью и утром 21 сентября. Взрывы раздавались в разных областях, работала ПВО, однако есть "прилеты" и падения обломков сбитых ракет. Всего оккупанты выпустили по Украине 43 ракеты, из которых удалось сбить 36.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощные взрывы! Россия запустила ракеты, меняющие направление! — Подробности от Игната

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