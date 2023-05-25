Оккупанты обстреляли Никополь: последствия атаки 25 мая (фото)

25 мая российские захватчики дважды ударили по Никополю Днепропетровской области. Оккупанты разрушили имущество мирного населения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Из жителей никто не пострадал. А вот их имущество российские снаряды разрушили. Загорелись гараж и летняя кухня. Пожар спасатели потушили. После Победы все отстроим. Но террористов не простим никогда!", — отметил в сообщении Лысак.

Повреждены 7 частных жилых домов.

Повреждены 7 частных жилых домов и 7 хозяйственных построек, авто, 3 линии электропередач и 4 газопровода. Разбита опора солнечных панелей.

Изуродованы 3 линии электропередач и 4 газопровода.

Напомним, в ночь на 25 мая россияне атаковали беспилотником Черновицкую область. Силам ПВО удалось сбить вражеский дрон.