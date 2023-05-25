Оккупанты обстреляли Никополь: последствия атаки 25 мая (фото)

Россияне обстреляли дома, линии электропередачи и газопроводы города.
25 мая российские захватчики дважды ударили по Никополю Днепропетровской области. Оккупанты разрушили имущество мирного населения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Из жителей никто не пострадал. А вот их имущество российские снаряды разрушили. Загорелись гараж и летняя кухня. Пожар спасатели потушили. После Победы все отстроим. Но террористов не простим никогда!", — отметил в сообщении Лысак.
Повреждены 7 частных жилых домов и 7 хозяйственных построек, авто, 3 линии электропередач и 4 газопровода. Разбита опора солнечных панелей.
Напомним, в ночь на 25 мая россияне атаковали беспилотником Черновицкую область. Силам ПВО удалось сбить вражеский дрон.
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