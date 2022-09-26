Оккупанты обстреляли Никопольский район: подробности и фото разрушений

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине.

Оккупанты снова обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. Прокуроры начали расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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Как стало известно, оккупанты в ночь на 26 сентября обстреляли Никопольский район, в результате чего было повреждено более 40 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопровод, линии электропередач.

В Марганце разрушения получили более 20 домов частного сектора, газопровод, линии электропередач.

“Кроме этого, под вражеским огнем оказались Красногригорьевская и Мировская громады. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки. Пострадавших посреди мирного населения нет. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны”, — рассказали в Офисе генпрокурора.

Напомним, что в России дали 3 года тюрьмы парню-пацифисту, который сжег чучело в военной форме.

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