Оккупанты обстреляли ночью Николаевскую область: ранены 44 жителя

Кроме того, есть погибшие.

В ночь на 23 марта российские оккупанты обстреливали Николаевскую область и областной центр: в течение ночи в регионе ранены 44 жителя.

Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Оккупанты сегодня ночью снова цинично обстреляли гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы Николаева. К сожалению, есть погибшие. К счастью, детей среди пострадавших нет", — говорится в сообщении чиновницы.

По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую помощь. По состоянию на утро 23 марта в николаевских больницах находятся 311 человек, пострадавших от атак оккупантов в Николаевской области.

Как сообщал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, ночью в Николаеве, кроме техобстрелов, российские войска произвели еще один обстрел, в результате которого погибли двое гражданских. Он также добавил, что в настоящее время в области зарегистрировано восемь батальонов территориальной обороны.

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