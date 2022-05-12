Оккупанты обстреляли Новгород-Северский: трое погибших и более десяти травмированных

В ночь на 12 мая, в 00:20 российские войска обстреляли Новгород-Северский на Черниговщине.
Оккупанты государства-террориста обстреляли школу и интернат. В результате авиаудара россиян погибли три человека. Кроме того, 12 человек травмированы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов произошел пожар здания школы. Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади 280 кв.
Для ликвидации последствий привлекались четыре единицы техники 18 человек личного состава ГСЧС.
Как сообщалось, в четверг, 12 мая , российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. По предварительным данным, горит частное здание
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