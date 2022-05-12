Оккупанты обстреляли Новгород-Северский: трое погибших и более десяти травмированных

Оккупанты обстреляли Новгород-Северский: трое погибших и более десяти травмированных

В ночь на 12 мая, в 00:20 российские войска обстреляли Новгород-Северский на Черниговщине.

Оккупанты государства-террориста обстреляли школу и интернат. В результате авиаудара россиян погибли три человека. Кроме того, 12 человек травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов произошел пожар здания школы. Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади 280 кв.

Для ликвидации последствий привлекались четыре единицы техники 18 человек личного состава ГСЧС.

Как сообщалось, в четверг, 12 мая , российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. По предварительным данным, горит частное здание

Читайте также: