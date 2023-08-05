Оккупанты обстреляли Новослободскую громаду в Сумской области: погиб мужчина

Мужчина 1960 года рождения погиб на своем дворе.

Российская армия 5 августа обстреляла Новослободскую общину на Сумщине. В результате ударов погиб гражданский человек.

Об этом рассказала глава общества Ольга Гаркавенко в комментарии "Общественному".

"Погиб человек на своем дворе — мужчина 1960 года рождения", — отметила председатель Новослободской общины.

По словам Ольги Гаркавенко, обстрел был около 14.30.

Напомним, в течение 4 августа в Сумской области было зафиксировано 100 взрывов. В двух общинах повреждены частные дома. С территории РФ были пуски ракет по области, стреляли из минометов и артиллерии. Всего русские войска обстреляли 13 населенных пунктов области в 9 общинах.

Ночью и утром 5 августа военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

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