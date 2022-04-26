Оккупанты обстреляли общину Сумской области из минометов — ОВА

Во вторник, 26 апреля, российские кафиры в очередной раз обстреляли одну из общин Сумской области.

Вражеские обстрелы не утихали практически по всей линии границы.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня произошел очередной обстрел одной из наших общин с территории России. Из минометов обстрелян один из населенных пунктов Эсманьской общины. Мы видим, что эти обстрелы продолжаются не первый день от Бачевска до Белополья. Практически вся линия границы обстреливается из тяжелой артиллерии и минометов", — отметил главный области в видеообращении.

Также Живицкий отметил, что российские провокации в последнее время происходят все чаще.

"Но мы готовы дать отпор в случае ухудшения ситуации", — подчеркнул он.

Оперативные новости на вечер 26 апреля

Напомним, что российские кафиры обстреляли Московский район города Харькова. В результате обстрела погибли две женщины и мужчина.

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