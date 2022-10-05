Оккупанты обстреляли Очаков: пытались повредить морской порт — ОК "Юг"

На южном фронте враг активно проводит воздушную разведку, ведет артиллерийский огонь и наносит ракетные удары по позициям ВСУ и гражданским объектам.
К вечеру 4 октября российские оккупанты двумя ракетами С-300 нанесли удар по Березнеговатской громаде Николаевщины.
Как сообщили в оперативном командовании "Юг", атака врага прошла без потерь.
Кроме того, полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня российские оккупанты выпустили по Очакову, чтобы повредить портовую инфраструктуру. Пострадавших в результате обстрела не было.
Реактивными системами залпового огня обстреляна также Марганецкая громадаа на Днепропетровщине.
"Предварительно повреждения не критические, пострадавших нет", — сообщили в ОК "Юг".
Напомним, в Херсонской области ВСУ уже освободили более 50 населенных пунктов.
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