Оккупанты обстреляли Очаков: пытались повредить морской порт — ОК "Юг"

На южном фронте враг активно проводит воздушную разведку, ведет артиллерийский огонь и наносит ракетные удары по позициям ВСУ и гражданским объектам.

К вечеру 4 октября российские оккупанты двумя ракетами С-300 нанесли удар по Березнеговатской громаде Николаевщины.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", атака врага прошла без потерь.

Кроме того, полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня российские оккупанты выпустили по Очакову, чтобы повредить портовую инфраструктуру. Пострадавших в результате обстрела не было.

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Реактивными системами залпового огня обстреляна также Марганецкая громадаа на Днепропетровщине.

"Предварительно повреждения не критические, пострадавших нет", — сообщили в ОК "Юг".

Напомним, в Херсонской области ВСУ уже освободили более 50 населенных пунктов.

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