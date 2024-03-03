Оккупанты обстреляли один из районов Херсона — подробности, фото

Россияне в очередной раз атаковали Херсон.
Оккупационная армия России утром 3 марта ударила по Корабельному району Херсона. Информации о жертвах и раненых нет.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Россияне обстреляли город с временно оккупированного левого берега. По состоянию на данный момент известно по крайней мере пять прямых попаданий в жилые дома.
В результате атаки повреждены квартиры, крыша, МАФы и т.д.
Напомним, оккупанты ударили ракетами по жилому району Покровска – какие последствия (фото).
Читайте также ведущие новости дня:
- Загадочная смерть мужчины после визита в ТЦК в Тернопольской области: соседи рассказали об удивительных обстоятельствах
- Военный оставил цветы на вокзале, потому что думал, что девушка его бросила: чем закончилась история, затронувшая украинцев
- Астролог рассказал о планах РФ захватить большой город и назвал год победы Украины