Оккупанты обстреляли один из районов Херсона — подробности, фото

Россияне в очередной раз атаковали Херсон.

Оккупационная армия России утром 3 марта ударила по Корабельному району Херсона. Информации о жертвах и раненых нет.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Россияне обстреляли город с временно оккупированного левого берега. По состоянию на данный момент известно по крайней мере пять прямых попаданий в жилые дома.

Последствия обстрела Херсона 3 марта

Последствия обстрела Херсона 3 марта

Последствия обстрела Херсона 3 марта

Последствия обстрела Херсона 3 марта

В результате атаки повреждены квартиры, крыша, МАФы и т.д.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по жилому району Покровска – какие последствия (фото).

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