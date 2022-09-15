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Оккупанты обстреляли одно из сел в Сумской области: глава ОВА показал последствия вражеской атаки

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Оккупанты обстреляли одно из сел в Сумской области: глава ОВА показал последствия вражеской атаки

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Под огнем захватчиков было село Константиновка Хотинской громады.

Оккупанты 14 сентября с территории РФ обстреляли одно из сел в Сумской области.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий опубликовал фото последствий вражеской атаки.

"В результате обстрела загорелась летняя кухня. Разрушены стены и перекрытия на крыше. Здание не подлежит ремонту. Также повреждены крыша и окна дома рядом", — написал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 204-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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