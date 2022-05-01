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Оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами (фото)

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Фото: facebook.com/okPivden / ©
Фото: facebook.com/okPivden / ©
Фото: facebook.com/okPivden / ©
Фото: facebook.com/okPivden / ©
Фото: facebook.com/okPivden / ©
Фото: facebook.com/okPivden / ©
Фото: facebook.com/okPivden / ©
Фото: facebook.com/okPivden / ©
Фото: facebook.com/okPivden / ©
Фото: facebook.com/okPivden / ©

Во дворах жителей в окрестностях Николаева разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО «Ураган». Пока информация о пострадавших не поступала.

Сегодня ночью российские оккупационные войска в очередной раз произвели обстрел окрестностей города Николаева.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Во дворах мирных жителей раз разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО «Ураган». Повреждены частные дома и подворья. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевщины в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами.

Пока информация о пострадавших не поступала.

Ранее захватчики снова нанесли удар по Николаеву реактивными системами залпового огня "Смерч". В результате обстрела повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы падали на детские площадки и двор учебного заведения.

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