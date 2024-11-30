Оккупанты обстреляли остановку транспорта на Херсонщине, есть погибшие и раненые

Российские войска днем 30 ноября 2024 года очередной артобстрел остановки транспорта в поселке Антоновка на Херсонщине. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

В результате нападения погибли двое гражданских — мужчина и женщина. Еще один человек получил ранения и был госпитализирован. По факту военного преступления, связанного с преднамеренным убийством, Херсонской окружной прокуратурой начато досудебное расследование.

"Прокуроры совместно со следователями принимают все необходимые меры для документирования преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил России", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне россияне снова атаковали маршрутку из дрона.

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