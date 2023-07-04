Оккупанты обстреляли Первомайский на Харьковщине — 12 раненых, из них 5 детей

Российские захватчики в очередной раз атаковали Харьковскую область.
В городе Первомайский Харьковской области днем 4 июля прогремел взрыв, после которого произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых – пятеро детей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом.
На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики.
Напомним, полиция выложила видео с первыми минутами после атаки дронами по Сумам.
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