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Оккупанты обстреляли Первомайский на Харьковщине — 12 раненых, из них 5 детей

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
555
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты обстреляли Первомайский на Харьковщине — 12 раненых, из них 5 детей

Оккупанты обстреляли Первомайский на Харьковщине. / Фото: Олег Синєгубов

Российские захватчики в очередной раз атаковали Харьковскую область.

В городе Первомайский Харьковской области днем 4 июля прогремел взрыв, после которого произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых – пятеро детей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом.

На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики.

Напомним, полиция выложила видео с первыми минутами после атаки дронами по Сумам.

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Дата публикации
Просмотры
555
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