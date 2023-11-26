Оккупанты обстреляли подразделения ГСЧС в двух областях — фото

Из-за атак РФ повреждены два подразделения спасателей в разных областях.
Оккупационная армия РФ 26 ноября обстрелами повредила два подразделения спасателей ГСЧС в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Сегодня, в результате таких попаданий были повреждены два наших подразделения в Донецкой и Запорожской областях. К счастью, никто из спасателей не пострадал", — говорится в сообщении.
Как добавили в ГСЧС, повреждения получили здания пожарных частей, а также одна автоцистерна.
Напомним, Наев предупредил Украину и Запад об опасности — "война снова может выйти за пределы востока и юга".
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