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Оккупанты обстреляли подразделения ВСУ и инфраструктуру на приграничных с РФ участках — Генштаб

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Оккупанты обстреляли подразделения ВСУ и инфраструктуру на приграничных с РФ участках — Генштаб

На Северском направлении российские оккупанты обстреляли подразделения украинских военных и инфраструктуру на приграничных с РФ участках.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и инфраструктуры в приграничных с российской федерацией районах Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что на Донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиции украинских защитников.

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