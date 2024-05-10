Оккупанты обстреляли пограничные громады Харьковщины – есть жертвы, один человек под завалами

Оккупационные войска России днем 10 мая обстреляли пограничные громады Харьковской области. В результате атаки есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Так, в 9:45 в результате обстрела с. Бугаевка Волчанской громады поврежден частный дом – без пострадавших.

Около 10 утра враг обстрелял г. Волчанск, в результате чего травмированы два гражданских человека.

В 12:50 в результате обстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.

Повторный удар по Волчанску оккупанты нанесли в 13:22. Поврежден частный дом — ранена 60-летняя женщина. В результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы – один из них под завалами дома.

Напомним, армия РФ пыталась прорвать оборону в Харьковской области – что говорят в Минобороны.

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