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Оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области: снаряд попал в жилой дом

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Оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области: снаряд попал в жилой дом

Фото: Associated Press

Армия агрессорки России обстреляла Покровск в Донецкой области.

Во вторник, 20 сентября, российские войска нанесли удар по селу Рог и улице Ольшанского. По предварительной информации оккупанты использовали "Смерчи".

Об этом сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин.

По его словам, один снаряд попал в жилой дом, но не взорвался. Владелица дома получила ранения. Ее госпитализировали в больницу. У женщины ранение средней тяжести. В доме повреждены частично кровля и стена.

Кроме того, в результате обстрела взрывной волной повреждены окна в многоквартирных домах по улице Авангардная.

Информация о погибших, пострадавших и разрушении жилищного фонда уточняется, подчеркнул мэр.

Как сообщалось, За прошедшие сутки, 20 сентября, военные страны-агрессорки   России убили шестерых жителей Донбасса. Кроме того, 20 человек получили ранения.

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