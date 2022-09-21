Оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области: снаряд попал в жилой дом

Во вторник, 20 сентября, российские войска нанесли удар по селу Рог и улице Ольшанского. По предварительной информации оккупанты использовали "Смерчи".

Об этом сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин.

По его словам, один снаряд попал в жилой дом, но не взорвался. Владелица дома получила ранения. Ее госпитализировали в больницу. У женщины ранение средней тяжести. В доме повреждены частично кровля и стена.

Кроме того, в результате обстрела взрывной волной повреждены окна в многоквартирных домах по улице Авангардная.

Информация о погибших, пострадавших и разрушении жилищного фонда уточняется, подчеркнул мэр.

Как сообщалось, За прошедшие сутки, 20 сентября, военные страны-агрессорки России убили шестерых жителей Донбасса. Кроме того, 20 человек получили ранения.

Читайте также: