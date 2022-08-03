Оккупанты обстреляли Покровскую громаду в Донецкой области

В среду, 3 августа, оккупанты обстреляли одно из сел Покровской территориальной громады.

Об этом сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин.

"День начался неспокойно. Сегодня где-то в половине пяти часов утра враг обстрелял одно из сел Покровской ТГ. Сейчас устанавливаются факты относительно пострадавших граждан и нанесенных разрушений", — говорится в сообщении.

Требушкин напомнил, что городской контактный центр принимает обращение граждан по поводу повреждения частного жилья. Сделать это можно по телефону: 0800300101.

Как сообщалось, перед началом следующего отопительного сезона государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области. Придется эвакуировать как минимум 200-220 тысяч местных жителей. Впрочем, у людей будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

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