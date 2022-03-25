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Оккупанты обстреляли поликлинику в Харькове, где выдавали гумпомощь: много раненых, есть погибшие

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Оккупанты обстреляли поликлинику в Харькове, где выдавали гумпомощь: много раненых, есть погибшие

gettyimages.com

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В Харькове российские войска обстреляли городскую поликлинику, где расположен центр гуманитарной помощи. Предварительно, четыре человека погибли, ранены.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Как отмечается, сегодня, 25 марта, около 7:45 российская армия с реактивных систем залпового огня обстреляла городскую поликлинику в Основянском районе города, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи. В полиции подчеркнули, что ни один военный объект рядом не расположен.

В результате обстрела оккупантов, как говорят в полиции, пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 умерли.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют факт преступления против украинского народа и собирают все необходимые доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности.

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