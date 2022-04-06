Оккупанты обстреляли порт в Мариуполе и уничтожили гражданское судно под флагом Доминики

Корабль просто был пришвартован у одного из причалов.
Оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру в Мариуполе, а именно, местный порт, где попали в гражданское судно под флагом Доминики.
Корабль стоял у одного из причалов. После обстрелов он полностью затонул, сообщило CNN.
Доминика уже осудила атаку россиян на судно в Мариуполе.
Карибский остров назвал это "неизбирательным" нападением российских войск на гражданское грузовое судно под их флагом.
Морская администрация Доминики утверждает, что судно было намеренно поражено двумя ракетными снарядами, когда он стоял в порту в воскресенье, и "сильно обстреляны российскими вооруженными силами" в понедельник во время другой атаки.
Экипаж сообщил об обстрелах, бомбардировках и неоднократных попаданиях ракет, что привело к пожару в машинном отделении,
– сообщили морские чиновники Доминики.
Экипаж был эвакуирован и сейчас находится на борту соседних судов.
"Невыборочный обстрел торгового судна с гражданским экипажем, которому негде искать убежища, самый низкий из минимумов. Это акт войны против всего человечества и основных прав человека", — подчеркнул Эрик Давицкий, заместитель администратора по морским делам Реестра.
Он также добавил, что реестр предполагает, что затопление "создаст некоторые экологические препятствия". Впрочем, какие пока не сообщил.
Граждане страны-агрессорки поддерживали войну в Украине в ряде европейских стран.
Украинский полузащитник АЭКа Евгений Шахов отреагировал на акции россиян в Европе, в которых те поддерживали преступления своей армии в Украине.
"Считаю, что все россияне, которые находятся в других странах и при этом проводят марши в поддержку российской агрессии в Украине, должны быть депортированы обратно в Россию. Не родину любить на расстоянии", — написал Шахов в Instagram stories.
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