Оккупанты обстреляли порт в Мариуполе и уничтожили гражданское судно под флагом Доминики

Оккупанты обстреляли порт в Мариуполе и уничтожили гражданское судно под флагом Доминики

Корабль просто был пришвартован у одного из причалов.

Оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру в Мариуполе, а именно, местный порт, где попали в гражданское судно под флагом Доминики.

Корабль стоял у одного из причалов. После обстрелов он полностью затонул, сообщило CNN.

Доминика уже осудила атаку россиян на судно в Мариуполе.

Карибский остров назвал это "неизбирательным" нападением российских войск на гражданское грузовое судно под их флагом.

Морская администрация Доминики утверждает, что судно было намеренно поражено двумя ракетными снарядами, когда он стоял в порту в воскресенье, и "сильно обстреляны российскими вооруженными силами" в понедельник во время другой атаки.

Экипаж сообщил об обстрелах, бомбардировках и неоднократных попаданиях ракет, что привело к пожару в машинном отделении,

– сообщили морские чиновники Доминики.

Экипаж был эвакуирован и сейчас находится на борту соседних судов.

"Невыборочный обстрел торгового судна с гражданским экипажем, которому негде искать убежища, самый низкий из минимумов. Это акт войны против всего человечества и основных прав человека", — подчеркнул Эрик Давицкий, заместитель администратора по морским делам Реестра.

Он также добавил, что реестр предполагает, что затопление "создаст некоторые экологические препятствия". Впрочем, какие пока не сообщил.

Граждане страны-агрессорки поддерживали войну в Украине в ряде европейских стран.

Украинский полузащитник АЭКа Евгений Шахов отреагировал на акции россиян в Европе, в которых те поддерживали преступления своей армии в Украине.

"Считаю, что все россияне, которые находятся в других странах и при этом проводят марши в поддержку российской агрессии в Украине, должны быть депортированы обратно в Россию. Не родину любить на расстоянии", — написал Шахов в Instagram stories.

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