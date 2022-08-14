Оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру Николаева "Ураганами", а жилые кварталы — "Смерчами"

Вечером 13 августа российские войска тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атаковали портовую инфраструктуру Николаева. Жертв нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Также вечером, 13 августа, около 20:00 Николаев потерпел обстрелы. По информации оперативного командования "Юг" шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждения получили несколько зданий, ранения получило одно гражданское лицо", — отметил он.

Враг также обстреливал районы области.

Так, вечером, 13 августа, ориентировочно в 20:12 зафиксирован вражеский обстрел пгт Первомайское. В результате повреждены магазин и жилой дом. Пострадавших нет.

Ночью, 14 августа, ориентировочно в 02:30 в результате обстрелов с. Галициново Галициновской громады повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Вчера, 13 августа, ориентировочно в 12.30 были обстрелы с. Широкое Широковской громады. Повреждены три жилых дома и стадион. Около 14 часов обстрелы были за пределами с. Поляна. Около 19:00 были обстрелы за пределами деревень Красная Долина и Поляна. Сегодня, 14 августа, около 03:30 были обстрелы по сельскохозяйственным сооружениям с. Широкое. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, за прошедшие сутки были обстрелы территорий пгт Березнеговатое, сел Лепетиха и Кавказ.

Напомним, русские войска вечером 13 августа обстреляли жилые районы Николаева. В одном из районов вражеская ракета разорвалась прямо у дома.

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