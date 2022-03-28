Оккупанты обстреляли пригород Нежина на Черниговщине

Россияне также продолжают обстрелы Чернигова.

Российские войска снова обстреляли Чернигов, а также пригород Нежина, что на Черниговщине.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

"Мы сегодня работаем, как и вчера. Ситуация у нас почти без изменений. Враг продолжает стрелять по городу Чернигову, также были обстрелы пригорода Нежина", — сказал он.

Он также поблагодарил за помощь волонтеров и Вооруженные Силы Украины.

"И спасибо всем тем, кому сейчас тяжело. Это особенно касается города Чернигова и населенных пунктов возле Чернигова, там, где у нас нет доступа, за выдержку и мужество. Мы победим. Победа за нами", — подчеркнул Чаус.

Напомним, оккупанты на Черниговщине похитили мэра Сновска и еще 6 человек.

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