Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины: били из минометов и артиллерии

Армия агрессора России в очередной раз обстреляла приграничья Сумской области.

В субботу, 13 августа, в 08:30 оккупанты обстреляли Шосткинский район. Захватчики атаковали из минометов и артиллерии.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, под вражеским огнем оказались природоохранные территории.

"Ночь в области прошла тихо. Утром россияне начали варить по Шосткинскому району: от полов на девятую — из минометов и артиллерии", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение дня 12 августа русская армия 11 раз открывала огонь по Сумской области. Оккупанты нанесли удары по территориям пяти общин: Юнаковской, Хотинской, Николаевской, Эсманской, Шалыгинской общин. Зафиксировано около 200 прилетов.

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