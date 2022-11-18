Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины, выпустив 69 мин, снарядов и другой взрывчатки

Снаряды взрывались на огородах, полях, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

Российские оккупанты обстреляли три приграничных громады Сумщины 18 ноября, выпустив по ним 69 мин, снарядов и другой взрывчатки.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В Середино-Будской громаде российские войска утром открыли огонь из "Градов" по окрестностям одного из приграничных сел. Там зафиксировано четыре "прилета".

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По этой же громаде к вечеру захватчики устроили артиллерийский обстрел с территории России. Всего – 24 "прилета". В обоих случаях обошлось без разрушений.

Под огнем врага была и Белопольская громада. Утром оккупанты выпустили по приграничью восемь мин. Разрушений не зафиксировано.

В Шалыгинской громаде российские армейцы после обеда устроили артиллерийский обстрел по двум приграничным селам.

"В общей сложности 33 "прилета" было на нашей территории. Снаряды взрывались на людских огородах, полях. Есть поврежденные хозяйственные постройки, автомобиль. Без жертв", — написал Живицкий.

Напомним, в Генштабе ВСУ предупредили, что российские войска могут попробовать повторное вторжение из Беларуси на территории Черниговщины и Сумщины после бегства с правого берега Херсона.

Заметим, захватчики ежедневно обстреливают Сумщину, в частности, накануне под вражеским огнем оказались три громады области.

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