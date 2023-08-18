Оккупанты обстреляли "Пункт незламності" в Донецкой области: четверо раненых (фото)

Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах.
В пятницу, 18 августа, российская оккупационная армия, вероятно, из артиллерии обстреляла город Часов Яр Донецкой области. Ранения получили четыре человека, находившиеся возле "Пункта незламності".
Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.
"Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с "Пунктом незламності", где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и т.д.", — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, телесные повреждения в результате обстрела получили две женщины 73 и 76 лет, находившиеся на улице, и 72-летний мужчина – его госпитализирован в больницу с множественными осколочными ранениями. Также среди пострадавших – 67-летний работник гуманитарного штаба.
Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах.
Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбиты окна и двери, изуродованы кровля и балконы.
Под процессуальном руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ранее, 23 июля, армия РФ обстреляла Часов Яр кассетными боеприпасами. Из-за обстрела начался пожар во Дворце культуры, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.
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