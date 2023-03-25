Оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне – есть раненые

В субботу днем, 25 марта, российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. В результате атаки есть пострадавшие с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Из-за обстрелов пострадали два человека — 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что уже сейчас есть признаки подготовки оккупантов к "жесту доброй воли" в Херсонской области. Россияне уже пакуют чемоданы и отправляют в РФ намародеренные вещи.

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