Оккупанты обстреляли пять общин в Сумской области: повреждены АЗС и дома

В среду, 12 апреля, россияне обстреляли 5 общин в Сумской области. Оккупанты били из минометов, артиллерии и РСЗО по Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской и Эсманской общинам.

Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА.

В регионе зафиксировали 75 "прилетов". В Эсманской общине повреждены АЗС, в Миропольской — два частных домохозяйства.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено, говорят военные.

Ранее мы сообщали, что в страстную неделю не утихают бои в Донецкой области. Российские войска добивают последние дома в Марьинке, небольшими группами атакуют вблизи Угледара, но украинские защитники держат оборону и вместе с тем готовятся к Пасхе.

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