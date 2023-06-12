Оккупанты обстреляли ракетами Авдеевку: фото последствий

Есть раненые.
В понедельник, 12 июня, армия Российской Федерации обстреляла ракетамиАвдеевку Донецкой области. Два человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
В результате утреннего ракетного удара поврежден дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале.
"Рашисты еще раз ударили по городу сегодня утром, в 09:10, двумя ракетами. По предварительной информации, обошлось без погибших. Раненым оказывается медицинская помощь в местной больнице", — говорится в сообщении.
Напомним, аналитики ISW в своем новом отчете сообщили, что Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой . Украинские защитники отразили российские наземные атаки вблизи этого города и Марьинки.