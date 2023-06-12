Оккупанты обстреляли ракетами Авдеевку: фото последствий

В понедельник, 12 июня, армия Российской Федерации обстреляла ракетамиАвдеевку Донецкой области. Два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В результате утреннего ракетного удара поврежден дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале.

"Рашисты еще раз ударили по городу сегодня утром, в 09:10, двумя ракетами. По предварительной информации, обошлось без погибших. Раненым оказывается медицинская помощь в местной больнице", — говорится в сообщении.

В результате ракетного удара по Авдеевке два человека получили ранения. / Фото: facebook/Павел Кириленко

Армия РФ утром 12 июня нанесла ракетный удар по Авдеевке. / Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, аналитики ISW в своем новом отчете сообщили, что Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой . Украинские защитники отразили российские наземные атаки вблизи этого города и Марьинки.

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